تصنيف عالمي: العراق ضمن الدول الاعلى خطورة بمجال الاقتصاد والمال

2021/01/20 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد صنفت وكالة “AM Best ” الاميركية الخاصة بالتأمينات، العراق من بين الدول الأكثر خطورة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية.وجاء تقرير الوكالة الخاص حول العراق في اطار “تقارير مخاطر” تتعلق بـ138 دولة حول العالم، تحدد فيها مستويات الخطورة لكل بلد، بما يخدم شركات التأمين العالمية للوفاء بالتزاماتها المالية، بناء على دراسة […]

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