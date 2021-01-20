2021/01/20 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت وكالة الاستخبارات العاملة بوزارة الداخلية، الأربعاء، بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق مايسمى بالدكة العشائرية في الديوانية.وذكرت الوكالة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الديوانية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالدكة العشائرية في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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