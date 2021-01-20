2021/01/20 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أفادت مصادر محلية ليبية، الاربعاء، بسقوط قتلى في انفجار مخزن ذخيرة بالقاعدة البحرية في طرابلس بالقرب من مقر البعثة الدولية بالعاصمة الليبية.وقالت المصادر، في حديث لوكالات دولية، أن “عسكريين اثنين تابعين لحكومة الوفاق لقيا مصرعهما، جراء انفجار مخزن للذخيرة بالكلية البحرية في العاصمة الليبية طرابلس، فجر الاربعاء”.وأوضحت، ان “الانفجار الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل قائدين عسكريين بانفجار مخزن للذخيرة في العاصمة الليبية المركز الخبري الوطني.

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