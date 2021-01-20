2021/01/20 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان 50% من الخروقات الامنية تجري في مدن قريبة من الحدود مع كردستان.قال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مستوى الخروقات الامنية في المدن القريبة من حدود ديالى مع اقليم كردستان تنال 50% من اجمالي هجمات داعش الارهابي في الاونة الاخيرة خاصة جلولاء التي اصبحت في قلب المشهد الامني في الاسابيع الماضية بعد استهداف متكرر 3 مناطق بشكل مباشر وسقوط ضحايا”.واضاف الكروي ،ان” الحدود بين ديالى وكردستان تضم فراغات قاتلة بدات تؤثر ليس على المدن القريبة منها بل حتى المقدادية نتجية وجود مسارات تسلل سرية تمتد عبر تلال حمرين لاغلب مدن شمال وشمال شرق ديالى”.لافتا الى ان الفراغات تستغل من قبل داعش كملاذات امنة لخلاياه النائمة والتخفيف من وطاة العمليات العسكرية التي تجري بين فترة واخرى في محيط حمرين واطراف جلولاء وقره تبه”.واكد بان” ديالى لن تستقر في ظل وجود تلك الفراغات التي تمثل مطيبيجة ثانية في ديالى من ناحية مستوى الخطورة الامنية”.وتتعرض المدن القريبة من الحدود بين ديالى وكردستان الى ارتفاع في وتيرة الهجمات الارهابية في الاونة الاخيرة وخاصة جلولاء”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر من تداعيات الخروقات الامنية بين ديالى والسليمانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر من تداعيات الخروقات الامنية بين ديالى والسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).