العراق يتصدر المرتبة الاولى عربيا في نسبة النشاط والتداول

2021/01/20 | 14:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن صندوق النقد العربي تصدر العراق المرتبة الاولى عربيا في نسبة النشاط والتداول.

وذكر رئيس فيصل الهيمص هيئة الاوراق المالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاربعاء، انه" تم الاعلان من قبل صندوق النقد العربي في احدث احصائياته تصدر العراق المرتبة الاولى عربيا ولاول مرة منذ سنوات طويلة من حيث التغير في نسبة النشاط والتداول".

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