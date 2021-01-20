ادارة الميناء تستعين بامين سرها لقيادة السفانة

2021/01/20 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكلفت ادارة نادي الميناء الرياضي، امين سر النادي طاهر بلص لقيادة فريق حرة القدم السفانة.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي رحيم لفتة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “إدارة الميناء قررت تكليف امين سر النادي طاهر بلص بقيادة الفريق بعد تعثر مفاوضات المدرب عبد الغني شهد”.

واوضحت ان “بلص يساعده مدرب الحراس صدام سلمان في مباراتهم المقبلة امام القاسم لحين التعاقد مع ندرب جديد”.

يذكر ان طاهر بلص عمل مساعدا لمدرب شباب النادي احد عشر عاماً، وسبق له ان قاد الميناء بصفة مدرب طوارئ بعد استقالة يونس القطان عام 2011 وخسر بنتيجة 3-0 مع المصافي.



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