2021/01/20 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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