مجلس الوزراء يقرر منح الأندية المؤسساتية الرياضية مبلغ ملياري دينار سنوياً

2021/01/20 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس الوزراء امس الثلاثاء 19-1-2021،

الدعم السنوي المُقدم إلى الأندية

الرياضية المؤسساتية المُشاركة في دوري

الكرة الممتاز، بمبلغٍ ملياري دينار،

وأكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

في تصريح صحفي

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