إستشارية العُقم في مُستشفى النسائية والتوليد بكربلاء تُقدم خدماتها لأكثر من ( 4000 ) مُراجعة خلال العام الماضي

2021/01/20 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبلت إستشارية العُقم في مُستشفى

النسائية والتوليد التعليمي بكربلاء

المُقدسَة ، أكثر من ( 4000 ) مُراجعة

خلال العام الماضي .



بحسب مُدير

المُستشفى

وقال الدكتور حيدر الزاملي في تصريح لـ (

وكالة نو

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