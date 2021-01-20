شيخ قبيلة من الانبار يزور ابناء عمومته بكربلاء:نرفض مشاريع تقسيم العراق وخطاب السيستاني يوحد العراقيين

2021/01/20 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض شيخ عموم قبيلة آل بو علوان في

العراق أي مشروع سياسي لتقسيم العراق

مشيدا بالوقت نفسه بخطاب السيد

السيستاني الذي وصفه بانه يوحد

العراقيين ومقبول من الجميع

وقال الشيخ عدنان خميس ال مهنا اثناء

زيارة

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