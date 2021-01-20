نائب: بإمكان البرلمان تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال ساعتين فقط

2021/01/20 | 14:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاربعاء، امكانية البرلمان تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال ساعتين فقط، مبينا ان الخشية الحالية من تاجيل اخر لموعد الانتخابات.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “قانون المحكمة الاتحادية معطل بسبب عدم التوافق حيث تم قراءته وما تبقى هو التصويت فقط وبامكان البرلمان تمريره خلال ساعتين فقط”.واضاف “تفاجئنا بقرار تاجيل الانتخابات بعد تأكيد المفوضية بإمكانية اجراءها في موعدها المقرر دون وجود مشاكل فنية ونامل بلا تكون مدعاة لتاجيل اخر قد يؤدي الى انتخابات في موعدها المقرر او وجود ضغوط سياسية باتجاع المفوضية”.وتابع المسعودي، ان “الحكومة العراقية مطالبة اعلان موعد حل مجلس النواب بشكل رسمي من اجل الشروع بعملية الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها الرسمي بعد التوافق مع رئيس الجمهورية”.



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