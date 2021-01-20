بينها رفع الحظر عن السفر إلى أميركا.. بايدن سيصدر 17 أمرا رئاسيا في يومه الأول

2021/01/20 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصدر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فور دخوله إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية، كما أفاد مستشاروه.

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