2021/01/20 | 15:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس المشدد لمسؤول عراقي تسبب بهروب سجناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبس المشدد لمسؤول عراقي تسبب بهروب سجناء) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبس المشدد لمسؤول عراقي تسبب بهروب سجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).