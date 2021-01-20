موعد وجدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، موعد انعقاد جلسة البرلمان بعد رفعها السبت الماضي، عقب الإعلان عن الانتهاء من مناقشة موازنة 2021، داخل مجلس النواب.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الرئاسة وتلقتها (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب يععقد جلساته في يوم السبت المقبل (23 كانون الثاني 2021)، وسيتم التصويت على قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001".

ومن فقرات جدول الأعمال، سيتم استجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

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