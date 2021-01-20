الغانمي يحدد موعداً أولياً لإطلاق مكافأة نهاية الخدمة لجميع شهداء الداخلية

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، موعداً أولياً لإطلاق مكافأة نهاية الخدمة لجميع عوائل شهداء الوزارة.

وقال بيان للداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الغانمي التقى عددا من عوائل الشهداء، وأكد انه فخور جدا وهو يقف بين عوائل من رووا ارض العراق بدمائهم الطاهرة".

وذكر الغانمي بحسب البيان، أن "كل شهيد خط تاريخا وقصة مجد في العراق الجديد"، مبيناً: "نحن كمؤسسة امنية لم ولن نتخلى عن عوائل شهدائنا الذين ضحوا بانفسهم وتركوا عوائلهم امانة في اعناقنا".

وتابع: "سنسعى جاهدين ان نكمل لجميع عوائل شهدائنا توزيع قطع اراضٍ ونعمل على التنسيق مع وزارة الاسكان والإعمار لغرض البناء".

وأوضح وزير الداخلية: "اتفقنا مع رئيس الوزراء على كثير من الامور التي تخدم عوائل شهدائنا وجرحانا، والجرحى انفسهم لتسهيل كل الامور التي تأخرت من رواتب او مستحقات او مكافأة نهاية الخدمة او السكن اوالرعاية الصحية".

وأكمل: "قطعنا في جلسة واحدة اكثر من 40 إلى 45 ٪ من مكافآت نهاية الخدمة قبل اقرار الموازنة وستسلم بعد اقرارها لجميع عوائل شهدائنا مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة".

وأكد الغانمي: سنحث مواردنا المتمثلة بصندوق شهداء الشرطة وصندوق الضمان الصحي لتقديم كل ما لديهم، وسنسعى جاهدين للقاءات مستمرة لتذليل كل العقبات والمشاكل والمعوقات".

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