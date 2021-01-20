مساعد جمال علي يكشف سبب استقالة الأخير من تدريب نفط الوسط

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أكد مساعد مدرب نفط الوسط (المستقيل) اللاعب الدولي السابق لؤي صلاح، بأن هناك مؤامرة وسيناريو دبر ضد المدرب الاول جمال علي، للضغط عليه وتقديم استقالته من تدريب الفريق وملاكه مستمر بالمهمة.

وقال صلاح في حديث لـ (بغداد اليوم)، " الامور لا تدار بهذا الشكل، فأما أن نعمل بعبثية أو بإحترافية، فأنا لا أفهم كيف تدير إدارات الاندية العمل ومنها التعامل مع الملاكات التدريبية".

واضاف، " جمال علي من المدربين القلائل لما يمتلكه من شخصية تدريبية واخلاق عاليه وأنا أحببت العمل معه بكل جهد وإخلاص وسرنا معا الى ما تحقق مع الفريق للوقوف في الصف الاول من قائمة المنافسة بدوري الكرة الممتاز".

وبين، " لكن ان يتم الاتفاق مع ملاك تدريبي جديد وجمال علي وملاكه المساعد مستمر بالمهمة من دون مسوغات بعد إن تم الانفراد بالمدرب وإسماعه كلام غير موفق دفعه للإستقالة فهو أمر غريب، مع اعتمادهم على قراري بقبول المهمة حتى وإن كانت مؤقته ".

واوضح، "وهذا ما تم بالفعل بالضغط على جمال علي لتقديم الإستقالة، لكنهم تفاجأوا برفضي استلام مهمة أديرت بمؤامرة ضد مدرب لايستحق كل ذلك".

وكان مصدر مقرب من الملاك التدريبي لفريق نفط الوسط وصيف دوري الكرة الممتاز قد كشف اليوم الاربعاء (20 كانون الثاني 2021)، الاسباب الحقيقة التي أدت الى تقديم مدرب الفريق جمال علي إستقالته، فيما أشار الى أن مساعده لؤي صلاح رفض إستلام المهمة خلفا لعلي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن " جوهر المشكلة في تقديم جمال علي إستقالته، هي أن إدارة النادي إجتمعت بالمدرب أمس الثلاثاء لمناقشة وضع الفريق قبل لقاء أمانة بغداد يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة (15) بدوري الكرة الممتاز".

وأضاف، أن "المدرب تفاجأ خلال الاجتماع بطروحات أغلب أعضاء الادارة والتي كانت متركزة على التدخل الفني في وضع الفريق ومحاولة طرح تساؤلات من عدم أشراك بعض اللاعبين، إضافة لجوانب سلبية أخرى عن وضع الفريق من دون طرح اي نقطة إيجابية للفريق".

وبين، أن " المدرب إستغرب من طروحات أغلبية الاعضاء والفريق متصدر الدوري الممتاز لفترة (13) جولة وهو حالياً بمركز الوصافة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر، مما دفعه لتقديم إستقالته في الحال، رغم محاولات نفس الاعضاء لإقناعه في العدول عن قراره، الا انه أصر على ذلك حتى أصبح قراره رسمياً".

واوضح، " وكانت الادارة تطمح بأن يقود مساعده لؤي صلاح قيادة الفريق في لقاء الغد أمام الامانة، الا أن الادارة واجهت قرار المساعد بالرفض وطلب المخالصة بالاستقالة أيضا مما وضع ادارة النادي بحرج كبير رغم محاولاتها المتكررة لإقناع المدرب بالعودة والتي وجهت بالرفض".

يشار الى أن نفط الوسط يحتل حاليا مصدر وصافة الدوري الكروي الممتاز بـ 27 نقطة وهو نفس رصيد الشرطة ثالث القائمة التي يتصدرها الجوية بـ 28 نقطة، حيث تنتظر المتصدر والثالث مباراة صعبة للطرفين يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة (15)، فيما تنتظر الوصيف نفط الوسط مباراة أقل صعوبة من لقاء الشرطة والجوية.

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