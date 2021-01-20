المالكي للسفير البريطاني: نرفض الاشراف على الانتخابات من أي جهة كانت

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيڤن هيكي، فيما أكد رفضه القاطع للاشراف على الانتخابات من اي جهة كانت لانها تمس بسيادة البلاد.وأوضح بيان لمكبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، كما …

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