الأمن الوطني يعتقل أحد مسؤولي تمويل داعش في بهرز

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، إعتقال أحد مسؤولي تمويل مضافات داعش في قضاء بهرز بمحافظة ديالى.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بالتنسيق مع مديرية أمن صلاح الدين وبمشاركة القوة …

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