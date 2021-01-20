المالية النيابية تؤكد بقاء قيمة صرف الدولار مرتفعة لسنوات

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاربعاء، بقاء قيمة سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي مرتفعة لسنوات عدة.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، ان “سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيبقى مرتفعا للسنوات الثلاث المقبلة وفقا لخطة البنك المركزي العراقي لمعالجة الازمة الاقتصادية ولسد العجز في …

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