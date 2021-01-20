المالية توجه برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بدءا من اليوم دون استقطاع

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجهت وزارة المالية ، دائرة المحاسبة ، برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنتسبين في دوائر الدولة كافة ، لشهر كانون الثاني الحالي، بدءا من اليوم الاربعاء دون اي استقطاع./انتهى5

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