جدول اعمال جلسة مجلس النواب السبت المقبل

2021/01/20 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / جدول اعمال جلسة مجلس النواب السادسة والثلاثين ، يوم السبت المقبل ، ويتضمن استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ./ انتهى

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