2021/01/20 | 15:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

لقيت فتاة مصرعها، الأربعاء، وأصيبت أخرى بحادث سير على الطريق السريع، جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي لـ "ناس"، (20 كانون الثاني 2021)، إنّ "فتاتين تعرضتا لحادثة دهس لدى محاولتهما عبور الطريق السريع في منطقة السيدية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "الحادثة أسفرت عن مصرع إحداهن على الفور وإصابة الأخرى".

وبيّن المصدر، أنّ "جثة الضحية نقلت إلى معهد الطب العدلي، فيما تخضع الفتاة الثانية للعلاج في مستشفى اليرموك"، مبيناً أنّ سائق المركبة هرب بعد الحادثة، وما زالت هويته مجهولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائق يدهس فتاتين في السيدية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائق يدهس فتاتين في السيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).