بالوثيقة.. البرلمان ينشر جدول اعمال الجلسة المقبلة ويحدد موعدها

2021/01/20 | 15:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موعد انعقاد جلسة البرلمان بعد رفعها السبت الماضي، عقب الإعلان عن الانتهاء من مناقشة موازنة 2021، داخل مجلس النواب.

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