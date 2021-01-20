الغانمي: سنسعى جاهدين لتوزيع قطع اراضٍ لعوائل الشهداء

2021/01/20 | 15:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي يلتقي عددا من عوائل الشهداء ويؤكد انه فخور جدا وهو يقف بين عوائل من رووا ارض العراق بدمائهم الطاهرة.

الغانمي: كل شهيد خط تاريخا وقصة مجد في العراق الجديد.

وزير الداخلية: نحن كمؤسسة امنية لم ولن نتخلى عن عوائل شهدائنا الذين ضحوا بانفسهم وتركوا عوائلهم امانة في اعناقنا.

الغانمي: سنسعى جاهدين ان نكمل لجميع عوائل شهدائنا توزيع قطع اراضٍ ونعمل على التنسيق مع وزارة الاسكان والإعمار لغرض البناء.

وزير الداخلية : اتفقنا مع دولة رئيس الوزراء على كثير من الامور التي تخدم عوائل شهدائنا وجرحانا، والجرحى انفسهم لتسهيل كل الامور التي تأخرت من رواتب او مستحقات او مكافأة نهاية الخدمة او السكن اوالرعاية الصحية.

الغانمي : قطعنا في جلسة واحدة اكثر من 40_45 ٪ من مكافآت نهاية الخدمة قبل اقرار الموازنة وستسلم بعد اقرارها لجميع عوائل شهدائنا مستحقاتهم من مكافأة نهاية الخدمة.

وزير الداخلية: سنحث مواردنا المتمثلة بصندوق شهداء الشرطة وصندوق الضمان الصحي لتقديم كل ما لديهم، وسنسعى جاهدين للقاءات مستمرة لتذليل كل العقبات والمشاكل والمعوقات.

يتبع.



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