2021/01/20 | 15:09 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد نادي نفط الوسط يغادر الى الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد نادي نفط الوسط يغادر الى الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد نادي نفط الوسط يغادر الى الامارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية الثانية لكرة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).