2021/01/20 | 15:09 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية توافق على تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني 2021 7 SKY TV.

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