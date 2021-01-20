2021/01/20 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ يوم واحد

اتهام طالب ورجل إطفاء متقاعد في قضية اقتحام الكونغرس

منذ يومين

وزير الدفاع التركي يصل بغداد

منذ يومين

كورونا حول العالم…2.03 مليون وفاة و95 مليون إصابة

منذ يومين

أمريكا: احتجاجات محدودة لمؤيدي ترامب وسط حضور أمني ضخم

منذ يومين

اعتقال نحو مئة متظاهر خلال احتجاج في أمستردام ضد قيود كورونا

منذ 4 أيام

اللجنة العليا للصحة والسلامة توجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالدوائر الحكومية

منذ 4 أيام

الحجر المنزلي يرفع مبيعات ألعاب الفيديو في أمريكا إلى 57 مليار دولار

منذ 4 أيام

وزير النفط: العراق ملتزم بقرار “أوبك+”

منذ 5 أيام

متى يمكن تلقي اللقاح لمن أصيبوا بكورونا

منذ 5 أيام

إصابة 8 عناصر من الحشد بانفجار ناسفة غربي الأنبار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يستقبل يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يستقبل يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).