صحة حلبجة تعلن حصيلة كورونا في عام 2020

2021/01/20 | 15:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة حلبجة يوم الاربعاء، عن حصيلة الوفيات بفايروس كورونا في عام 2020.

وذكرت المديرية في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال العام المنصرم كالاتي:

ـ الفحوصات: "7300"

ـ الاصابات: "3098"

ـ الشفاء: "2946"

ـ الراقدون: "1100"

ـ الحجر الصحي: " 600"

ـ الوفيات: "143".

PUKmedia ترجمة

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