2021/01/20 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..مددت منصة يوتيوب تعليق قناة الرئيس (دونالد ترامب) لمدة أسبوع إضافي بعد انتهاء مدة التعليق المؤقت السابق، وأكدت المنصة المملوكة لشركة جوجل التمديد، مشيرة إلى احتمال استمرار العنف.وبلغ عدد المشتركين في حساب دونالد ترامب عبر يوتيوب نحو 2.79 مليون مشترك، وكانت القناة تنشر قبل التعليق عدة مقاطع فيديو يوميًا من المحطات الإعلامية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوتيوب تمدد تعليق ترامب لمدة أسبوع آخر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوتيوب تمدد تعليق ترامب لمدة أسبوع آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).