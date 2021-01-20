2021/01/20 | 15:14 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]رفض رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الأربعاء، الاشراف على الانتخابات من اي جهة كانت.
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) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: نرفض الاشراف على الانتخابات من أي جهة كانت
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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