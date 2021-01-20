تداول 360 مليون سهم في جلسة الاربعاء

2021/01/20 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت الجلسة الرابعة من جلسات تداول البورصة تداول 360,1 مليون سهم.

وبلغت قيمة التداولات 510,5 مليون سهم.



كذلك ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 0.44%.

وارتفعت قيمة اسهم 4 شركات تقدمها أسهم شركة نقل المنتجات النفطية بنسبة 19.66%.

فيما أنخفضت قيمة أسهم 7 شركات تقدمها اسهم شركة مصرف الائتمان بنسبة 2.50%.

بدورهم اشترى المستثمرون الاجانب 7 مليون سهم بقمية 2 مليون دينار بعد تنفيذ 6 صفقات على اسهم 3 شركات.

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