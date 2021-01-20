2021/01/20 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

كشف مصدر أمني، الاربعاء، تفاصيل الشركة الامنية التي تتولى مهمة نقل معدات القوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد الجوية غرب الانبار .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار، تضم أكبر شركة أمنية امريكية تدعى kbr تقوم بمهام نقل المعدات والاليات الحربية وواجبات اخرى “.

وأضاف، أن “القاعدة تحوي ايضا شركات امنية امريكية اخرى تقوم بالمهام الموكلة اليها كل حسب اختصاصها”، مبينا ان “هذه الشركات تحصل على كافة التسهيلات من القوات الامريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة دون مخاطبة الجهات الرسمية العراقية”.

يشار الى ان قاعدة عين الاسد الجوية تشهد بين الحين والاخر وصول معدات واليات حربية تنقل بواسطة شركات امنية.

والشركة المذكورة كانت سابقا فرع لشركة هاليبرتون، مقرها هيوستن، الولايات المتحدة.



وقد حصلت كي بي آر (وشركاتها السابقة) على العديد من العقود مع العسكرية الأمريكية، أثناء غزو العراق 2003، الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام.



انتهى 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تكشف هوية الشركة المختصة بنقل معدات القوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تكشف هوية الشركة المختصة بنقل معدات القوات الامريكية الى قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).