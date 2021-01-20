المنافذ تستكمل إجراءات لإخلاء 16 حاوية متروكة في ميناء خور الزبير

2021/01/20 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، استكمال إجراءات لإخلاء 16 حاوية متروكة في ميناء خور الزبير.

وقال إعلام هيأة المنافذ الحدودية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء خور الزبير في محافظة البصرة انها اتخذت كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإخلاء الحاويات المتروكة في الموانئ والمنافذ الحدودية".

واضاف ان "مديرية منفذ ميناء خور الزبير /هيأة المنافذ قامت باستكمال إجراءاتها الأصولية لإخلاء (16حاوية) حجم 20 قدم كل ماتبقى من الحاويات المخالفة تحتوي على مادتي (كلوريد الصوديوم، نبتونايد) بالتعاون المشترك مع الجهات المعنية شرطة الكمارك والكمرك المدني والممثل القانوني لكمرك المنطقة الجنوبية"، مبينا انه "تم ختم الحاويات المتروكة بعد الكشف عن محتواها بالختم الكمركي من قبل لجنة الكشف لغرض استحصال قرار قضائي لاتلافها أو مصادرتها".

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