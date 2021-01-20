رجل يقتل شقيقه ويسلم نفسه الى القوات الامنية في جلولاء بديالى

2021/01/20 | 15:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اقدم رجل على قتل شقيقه وسلم نفسه الى القوات الامنية ، في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان رجلا اطلق النار من سلاحه الشخصي على شقيقه ، وسط ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، وارداه قتيلا ".واضاف :" ان الجاني سلم نفسه الى القوات الامنية بعد تنفيذ الجريمة ، التي وقعت بسبب مشاكل عائلية بحسب التحقيقات الاولية "./انتهى

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