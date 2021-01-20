2021/01/20 | 15:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تستكمل الإجراءات لإخلاء 16 حاوية متروكة في منفذ ميناء خور الزبير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/20 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تستكمل الإجراءات لإخلاء 16 حاوية متروكة في منفذ ميناء خور الزبير) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تستكمل الإجراءات لإخلاء 16 حاوية متروكة في منفذ ميناء خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).