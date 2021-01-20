2021/01/20 | 15:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز}تمكنت هيأة المنافذ الحدودية،الاربعاء،ضبط 750 كغم من مادة الترياك المخدرة في منفذ مندلي الحدودي

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