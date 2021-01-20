القبض على متهمين اثنين يتاجران بالبشر في بغداد

2021/01/20 | 15:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز}اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين بالإرهاب، وتهريب الآثار، والاتجار بالبشر، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

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