كورونا العراق: الشفاء يجتاز 573 الف حالة خلال 24 ساعة والإصابات بأنخفاض مستمر

2021/01/20 | 15:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر منصة يس عراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الاربعاء الموافق ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢١

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