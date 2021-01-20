ضبط ١ كيلوغرام من مادة الترياك المخدرة في منفذ مندلي الحدودي

2021/01/20 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مندلي الحدودي عن ضبط مادة الترياك المخدرة بوزن ١ كيلو غرام بواجب مشترك بين مكتب المخابرات في محافظة ديالى ومفرزة مكافحة المخدرات والتي تم ضبطها بحوزة سائق عجلة ايراني كانت مخبأة في إحدى إطارات العجلة لغرض تهريبها.

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي من مديرية منفذ مندلي الحدودي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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