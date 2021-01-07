2021/01/20 | 15:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس النواب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



جدول أعمال جلسة السبت لمجلس النواب 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. جدول أعمال جلسة السبت لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. جدول أعمال جلسة السبت لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).