غربي كوردستان يسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/20 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل حالتي وفاة، و 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في مناطق غربي كوردستان.

وأكد الدكتور الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى في بيان، اليوم الاربعاء، أن حالات الإصابة هي لــ 9 ذكور و14 إناث وتتوزع في كل من الحسكة 3، قامشلو 6، ديرك 2 ، جل آغا/الجوادية 3، كوباني، الرقة 2، الطبقة 8، الشهباء 2.

وذكر مصطفى أيضاً انه تم تسجيل خمس حالات تعافي، في حين تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8390 حالة مؤكدة منها 286 حالة وفاة و1188 حالة شفاء.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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