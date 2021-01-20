استعادة فسيفساء عمرها 2000 عام قبل بيعها في إزمير

2021/01/20 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت السلطات في تركيا لوحة أثرية من الفسيفساء تعود إلى ألفي عام في إزمير غرب تركيا، كان مخططًا بيعها لتجار آثار.وفق ما ذكرت وسائل اعلام تركية.

وتحركت فرق قيادة الدرك في مقاطعة إزمير بناء على معلومات وصلتها تفيد بأنه سيتم بيع نصب تذكاري تاريخي في منطقة هاليلبيلي.

وحددت الفرق السيارة التي تم نقل القطع الأثرية التاريخية بها وتتبعتها باستخدام نظام التعرف على اللوحة.

وتم العثور على فسيفساء، يعود عمرها إلى 2000 عام وتنتمي إلى العصر الروماني، مغلفة بالكرتون بعد تفتيش السيارة المتوقفة عند حدود Gökçeyurt Mahallesi.

وتم اعتقال Ö.B و EK و EU و ZC، الذين كانوا في السيارة.



وعلما أن إجراءات التحقيق الأولي مع المشتبه بهم مستمرة.

وتم تسليم الفسيفساء إلى مديرية متحف إزمير.

PUKmedia وكالات

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