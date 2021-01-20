عاجل | رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا لديها صديق في البيت الأبيض من جديد بعد 4 سنوات طويلة
وكالات انباء امريكية: بايدن سيصدر اعتبارا من اليوم الأربعاء 17 أمرا رئاسيا للتراجع عن تدابير اتخذها ترمب
وكالات انباء امريكية: بايدن سيلغي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية
وكالات انباء امريكية: بايدن سيلغي مرسوم ترمب بشأن حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة
الكرملين: وصول بايدن للرئاسة لن يغير شيئا بالنسبة لروسيا وسنواصل سعينا لتحسين العلاقات مع واشنطن
الكرملين: سنرحب بأي رغبة أمريكية لتمديد معاهدة ستارت الجديدة وفق المصلحة المتبادلة
الرئيس الألماني يعرب عن ارتياحه الكبير لانتقال السلطة في الولايات المتحدة
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية: يجب تعزيز التعاون مع واشنطن في الملف النووي الإيراني
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