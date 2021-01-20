2021/01/20 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا لديها صديق في البيت الأبيض من جديد بعد 4 سنوات طويلة

وكالات انباء امريكية: بايدن سيصدر اعتبارا من اليوم الأربعاء 17 أمرا رئاسيا للتراجع عن تدابير اتخذها ترمب

وكالات انباء امريكية: بايدن سيلغي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

وكالات انباء امريكية: بايدن سيلغي مرسوم ترمب بشأن حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة

الكرملين: وصول بايدن للرئاسة لن يغير شيئا بالنسبة لروسيا وسنواصل سعينا لتحسين العلاقات مع واشنطن

الكرملين: سنرحب بأي رغبة أمريكية لتمديد معاهدة ستارت الجديدة وفق المصلحة المتبادلة

الرئيس الألماني يعرب عن ارتياحه الكبير لانتقال السلطة في الولايات المتحدة

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية: يجب تعزيز التعاون مع واشنطن في الملف النووي الإيراني

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