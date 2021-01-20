المالية النيابية تعتزم تخفيض موازنة 2021 نحو 33 ترليون دينار

2021/01/20 | 15:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، سعي اللجنة لتخفيض موازنة 2021 33 ترليون دينار لتقليل نسبة العجز فيها، مؤكدا انها لم تدخل بعد مرحلة التعديل.

وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة لازالت بالمناقشات على الموازنة والاجتماعات المستمرة بجميع الجهات لمناقشة موازنة 2021”.

واضافت ان “الموازنة حتى الان لم تدخل مرحلة التعديلات لحين الانتهاء من نقاشاتها”، مشيرة الى ان “اللجنة تعتزم تخفيض الموازنة 33 ترليون باقل التقديرات لتخفيض نسبة العجز فيها”.

واوضحت الدليمي ان “التخفيض سيكون من 163 الى 130 ترليون دينار ورفع جميع التخصيصات غير الضرورية فضلا عن اكمال المناقلات بين الابواب”.انتهى25و

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