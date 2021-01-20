أحمد ياسين ينضم رسميا الى دنيزلي سبور التركي

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ديجيتال ميديا ان ار تي
اعلن نادي دنيزلي سبور التركي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم العراقي احمد ياسين.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي ان "النادي أبرم مؤخرا اتفاقا لمدة عام ونصف العام مع اللاعب أحمد ياسين، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاما ، والذي يعلب لصفوف هاكن السويدي، مع خيار التمديد لمدة عام واحد".
واضاف "نرحب بأحمد ياسين، وهو أيضا عضو في المنتخب العراقي ونتمنى له التوفيق تحت قميصنا الأخضر والأسود".
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