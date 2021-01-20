الصحة تسجل 746 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1909

2021/01/20 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1909.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 746 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1909 حالات للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 6 حالات في عموم محافظات البلاد".

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