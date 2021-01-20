أيتُها الأحزاب اتركوا لنا بعض الحياة

2021/01/20 | 15:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

أحزاب تلد أحزاب، وأحزاب تتناسل من

أحزاب، وتحالفات تتشظّى إلى أحزاب،

وأسماء ومسميات صارت أحزاب، وتمر

الأيام ونفس الطاسة والحمام.

وليت كان عندنا حزب للمتقاعدين أو

للعاطلين او حزب ي

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