2021/01/20 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصلت المروحية التي سيغادر الرئيس الامريكي دونالد ترامب البيت الابيض على متنها ، قبل بدء حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن الرئيس السادس والاربعين للولايات المتحدة ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يستعد لمغادرة البيت الابيض قبل حفل تنصيب بايدن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يستعد لمغادرة البيت الابيض قبل حفل تنصيب بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).