ذئاب تهاجم نقطة تفتيش في موقع نفطي غربي البصرة

2021/01/20 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / هاجمت مجموعة من الذئاب نقطة تفتيش في احد المواقع النفطية في منطقة الرميلة الشمالية غربي البصرة .وذكر مصدر امني :" ان اثنين من عناصر الحماية تعرضا لعضات الذئاب ، وتم نقلهما الى المستشفى "./انتهى

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