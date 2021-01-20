استهداف رتل للتحالف الأميركي بعبوة ناسفة جنوبي بغداد

2021/01/20 | 16:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول اليوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الأميركي بتفجير جنوبي العاصمة العراقية بغداد....

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